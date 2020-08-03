РИАМО - 3 авг. Работу аттракциона «Большое колесо» в Измайловском парке Москвы приостановили для проведения технической экспертизы и установления причин произошедшего, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Мосгорпарка.

2 августа в «Измайловском парке» на аттракционе «Большое колесо обозрения» заклинило механизм одной из пустых кабинок. СМИ сообщали, что некоторые кабинки перевернулись, но в них никого не было.

«Оператор аттракциона оперативно остановил колесо обозрения, кабинку привели в правильное положение», - сказал собеседник агентства.

Остановка продлилась около пяти минут, после чего колесо прокрутили в ручном режиме и посетители, находившиеся в тот момент в других кабинках, покинули аттракцион.