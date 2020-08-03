РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 авг. Спортсмены из подмосковных Люберец заняли ряд призовых мест на первенстве Московской области по легкой атлетике, сообщается в Instagram-аккаунте спорткомитета администрации округа.

«Спортсмены Люберецкой спортшколы олимпийского резерва приняли участие в первенстве Московской области по легкой атлетике. Пять из них заняли призовые места», - говорится в сообщении.

Так, Полина Хомякова заняла первое место в беге на 400 и 800 метров. Ксения Миленина стала третьей в прыжках на высоту. Дарья Корочкина заняла третье место в беге на три километра. Дмитрий Лапшов и Манрия Арефина стали третьими на пьедестале почета в метании копья.

Всего в первенстве участвовали 300 спортсменов.