РИАМО - 3 авг. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому первоначальный взнос по льготной ипотеке снижается, передает Nation News.
«Россияне получат возможность вносить 15% от стоимости жилья при оформлении ипотеки по льготной госпрограмме», — отмечается в материале.
Кабинет министров уменьшил первоначальный взнос с 20% до 15% для граждан, которые приобретают жилье в ипотеку под 6,5% годовых.
В правительстве считают, что такая мера позволит увеличить количество заемщиков, которые хотели бы купить жилье по льготной ставке.
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