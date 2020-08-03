РИАМО - 3 авг. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому первоначальный взнос по льготной ипотеке снижается, передает Nation News.

«Россияне получат возможность вносить 15% от стоимости жилья при оформлении ипотеки по льготной госпрограмме», — отмечается в материале.

Кабинет министров уменьшил первоначальный взнос с 20% до 15% для граждан, которые приобретают жилье в ипотеку под 6,5% годовых.

В правительстве считают, что такая мера позволит увеличить количество заемщиков, которые хотели бы купить жилье по льготной ставке.