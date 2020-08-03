РИАМО - 3 авг. На юго-западе столицы начали переселение в девять новостроек в рамках программы реновации, дома расположены в районах Южное Бутово, Академический, Коньково и Котловка, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.



«В современные дома уже переехали более 1 тысячи жителей, полностью расселены 14 старых дома, девять из которых демонтированы по технологии «умного сноса», – сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.



Он напомнил, что в числе последних новых «стартов» на юго-западе - дом на Профсоюзной улице в Конькове, куда 28 июля начали переселять жителей старого дома с улицы Введенского.



Он подчеркнул, что между переездами специально выдерживают небольшой интервал времени, чтобы не допустить скопления большого количества посетителей в центрах информирования по переселению.