РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 авг. Выпускница подольского лицея №26 Анастасия Власова получила 100 баллов за ЕГЭ по биологии, сообщается на сайте комитета по образованию администрации округа.
«Стали известны результаты ЕГЭ по биологии. В рядах наших стобалльников пополнение! 100 баллов на ЕГЭ по биологии в Московской области получили три человека. Среди них выпускница лицея №26 Анастасия Власова. Поздравляем с высоким результатом», - говорится в сообщении.
200 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку и литературе получил Арсений Константинов, выпускник школы №1. Также рекорд 2017 года повторила Ярослава Плаксина. Она получила 300 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку, литературе и истории.
ЕГЭ‑2020: сдашь ли ты экзамен по русскому языку?
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6 июля школьники сдают ЕГЭ по русскому языку. А что у вас с грамотностью? Пройдите тест и узнайте. При подготовке использованы материалы «Открытого банка заданий ЕГЭ» ФИПИ.
ЕГЭ‑2020: сдашь ли ты экзамен по русскому языку? (5/0)
Укажите цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые:
«Птицы (1) выбирая себе (2) спутников жизни (3) придают большое значение оттенкам оперения. И если у пернатого кавалера нет (4) присущей (5) его собратьям шапочки, то шансы получить благосклонность от невесты невелики».
Ошибка в построении предложения с однородными членами
Да. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией».
Нарушение связи между подлежащим и сказуемым
Нет. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией».
Неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом
Нет. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией».
нарушение видо-временной соотнесенности глагольных форм
Нет. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией».
Неуд
Похоже, вы провалились. Скорее всего, придется пересдавать. Или подать апелляцию, пока не поздно! В любом случае, путь на филфак или журфак вам заказан!
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