РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 авг. Выпускница подольского лицея №26 Анастасия Власова получила 100 баллов за ЕГЭ по биологии, сообщается на сайте комитета по образованию администрации округа.

«Стали известны результаты ЕГЭ по биологии. В рядах наших стобалльников пополнение! 100 баллов на ЕГЭ по биологии в Московской области получили три человека. Среди них выпускница лицея №26 Анастасия Власова. Поздравляем с высоким результатом», - говорится в сообщении.

200 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку и литературе получил Арсений Константинов, выпускник школы №1. Также рекорд 2017 года повторила Ярослава Плаксина. Она получила 300 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку, литературе и истории.