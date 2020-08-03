РИАМО - 3 авг. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе рабочей поездки проверил работу предприятия ЗАО «Дедовский хлеб» в Истре, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

Здесь за счет реконструкции производства создали свыше 200 новых рабочих мест. Всего на заводе будут работать около 400 человек. Воробьеву доложили, что модернизация технологических линий позволила увеличить мощности в два раза - до 135 тонн готовой продукции в cутки. Инвестиции в проект составили порядка 700 миллионов рублей.

«Хлебозавод в Дедовске традиционно славится своим качеством. Это качественная продукция, и потребители с удовольствием ее приобретают. Очень здорово, что предприятие не стоит на месте. С 70-го года оно постоянно модернизируется, и этот год не стал исключением. Уверен, что в ближайшие 10-15 лет стабильная работа жителям Истры здесь обеспечена», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

ЗАО «Дедовский хлеб» действует на территории округа с 1970 года и входит в группу компаний ЗАО БКК «Коломенский». Данный холдинг является одной из ведущих хлебопекарных компаний России.