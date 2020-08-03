РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 авг. Жители подмосковного Красногорска с понедельника могут взять напрокат электросамокат на одной из 16 станций в парках города, сообщил директор МАУК «Парки Красногорска» Виталий Ковтун.

В понедельник в Красногорске начал работу прокат электросамокатов.

«С сегодняшнего дня горожане могут воспользоваться самокатами на 16 станциях, которые установлены в наших парках», - сообщил Ковтун.

Он также добавил, что всего на территории округа планируют разместить порядка 100 паркингов, где жители могут взять в аренду или оставить электросамокат.

«Самокаты современные, новые. Мы будем наблюдать, как происходит обслуживание и зарядка этих устройств», - сказал Ковтун.

Он отметил, что разрешенная скорость движения электросамоката в парках – до 15 километров в час. Максимально двухколесный транспорт может развивать скорость до 40 километров в час. Одной зарядки хватает примерно на 30 километров.

По словам директора хаба Антона Елизаврова, для того, чтобы взять в аренду электросамокат, достаточно скачать приложение URent и привязать к нему банковскую карту. Байкшеринг обойдется пользователям в 5 рублей за минуту использования. Кроме того, 30 рублей нужно заплатить за активацию самоката.

«Если пользователь возвращает самокат на нашу парковку, отмеченную зеленым в приложении, он получает 30 рублей бонусов назад», - добавил Елизаров.

На один аккаунт одновременно можно зарегистрировать до пяти самокатов. Если не вернуть транспорт на парковку, придется заплатить штраф 500 рублей. Елизавов также добавил, что в данный момент проект в Подмосковье реализуют в трех городах. Кроме Красногорска, это еще Химки и Одинцово.