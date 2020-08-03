РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 авг. На прошедшей неделе 26 единиц спецтехники привлекли к уборке территории Люберец в рамках приведения в порядок улично-дорожной сети, сообщил на заседании оперштаба по коронавирусу заместитель начальника управления дорожного хозяйства администрации муниципалитета Роман Истомин.

«За отчетный период в ходе выполнения работ по содержанию автомобильных дорог было задействовано 68 дорожных рабочих и 26 единиц техники. В рамках летнего содержания дорог подрядными организациями проводились работы по уборке и покраске остановочных павильонов, содержанию площадей, тротуаров и проезжей части», - сказал Истомин.

Он отметил, что всего за неделю было собрано и вывезено 96 кубометров мусора и 92 кубометра смета, в плановом режиме проводятся работы по покосу травы, выполнена опиловка двух аварийных деревьев.

«Проведен ремонт пешеходных тротуаров по улицам Мира и Побратимов. В рамках ямочного ремонта автомобильных дорог ликвидировано 28 ям», - завершил он.