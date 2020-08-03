РИАМО - 3 авг. В столице взяли под стражу мужчину, которого подозревают в сексуальном насилии над женщиной и в развратных действиях в отношении ребенка, сообщила РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По версии следствия, 29 июля 2020 года на севере Москвы мужчина напал на женщину и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, а на следующий день совершил развратные действия в отношении несовершеннолетней. Было возбуждено уголовное дело.



«Благодаря совместной работе следователей Главного следственного управления и сотрудников уголовного розыска УВД по САО ГУ МВД России по городу Москве по подозрению в совершении указанного преступления задержан мужчина 1991 года рождения», - сказала Иванова.



Причастность фигуранта к инкриминируемому деянию подтверждается материалами уголовного дела и допросами свидетелей и потерпевших.

Правоохранители продолжают устанавливать иных лиц, которые могли пострадать от действий фигуранта на территории города. Тех, кто пострадал от действий подозреваемого или у кого есть какая-либо информация, просят обратиться в следственное подразделение по адресу: город Москва, улица 800-летия Москвы, дом 4, корпус 1, или по телефонам: 8 (499) 906-67-18, 8 (495)690-25-28 – круглосуточно телефон доверия или «02».