РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 авг. За минувшую неделю с незаконных свалок на территории Люберец вывезли 80 кубометров отходов, сообщил на заседании оперативного штаба по коронавирусу в понедельник руководитель управления благоустройства администрации городского округа Алексей Орлов.

«За минувшую неделю в уборке территории округа было задействовано 97 единиц спецтехники и 998 человек. С несанкционированных свалок вывезли 80 кубометров мусора», – сказал Орлов.

По его словам, также ведутся работы по покосу газонов, опилено 11 деревьев. Продолжаются работы по ямочному ремонту на дворовых территориях.