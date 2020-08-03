РИАМО - 3 авг. Более 500 школьников из летних оздоровительных лагерей доставят 4 августа на автобусах «Мострансавто», говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Транспортную работу выполнят 30 автобусов большого класса из 14 филиалов компании.

«Маршрут каждого транспортного средства предусматривает от одного до трех пунктов высадки, а объем перевозок – от трех до 47 человек», – говорится в сообщении.

В середине июля транспортные средства «Мострансавто» в первый раз за текущий сезон доставили в места загородного отдыха свыше 500 детей и подростков, а также их сопровождающих с территории более 30 городов Подмосковья.

На все автобусы «Мострансавто» установлены проблесковые маячки, тахографы, сиденья с ремнями безопасности и спутниковыми навигационными системами. В транспортных средствах проводится дезинфекция. Водителей перед выездом осматривают медики.