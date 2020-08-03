РИАМО - 3 авг. В России в этом году количество удаленных с Единого государственного экзамена на 30% меньше, чем в 2019 году, сообщает kp.ru.
«В этом году количество удаленных на 30% меньше, чем аналогичное количество в прошлом году. Если говорить про результаты проведения экзамена, то, на наш взгляд, они, в принципе, стабильны, нет всплесков или глобальных падений. Они сопоставимы с результатами прошлого года», – сказал начальник управления организации и проведения Государственной итоговой аттестации Игорь Круглинский.
По словам Круглинского, КИМы были разработаны еще в августе-сентябре прошлого года.
В феврале экзаменационные материалы передают для шифровки и тиражирования. Поэтому к моменту наступления пандемии задания для школьников уже были разработаны, и говорить о понижении или повышении сложности экзамена неправильно.
ЕГЭ‑2020: сдашь ли ты экзамен по русскому языку?
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6 июля школьники сдают ЕГЭ по русскому языку. А что у вас с грамотностью? Пройдите тест и узнайте. При подготовке использованы материалы «Открытого банка заданий ЕГЭ» ФИПИ.
ЕГЭ‑2020: сдашь ли ты экзамен по русскому языку? (5/0)
Укажите цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые:
«Птицы (1) выбирая себе (2) спутников жизни (3) придают большое значение оттенкам оперения. И если у пернатого кавалера нет (4) присущей (5) его собратьям шапочки, то шансы получить благосклонность от невесты невелики».
Ошибка в построении предложения с однородными членами
Да. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией».
Нарушение связи между подлежащим и сказуемым
Нет. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией».
Неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом
Нет. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией».
нарушение видо-временной соотнесенности глагольных форм
Нет. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией».
Неуд
Похоже, вы провалились. Скорее всего, придется пересдавать. Или подать апелляцию, пока не поздно! В любом случае, путь на филфак или журфак вам заказан!
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