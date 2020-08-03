РИАМО - 3 авг. В России в этом году количество удаленных с Единого государственного экзамена на 30% меньше, чем в 2019 году, сообщает kp.ru.

«В этом году количество удаленных на 30% меньше, чем аналогичное количество в прошлом году. Если говорить про результаты проведения экзамена, то, на наш взгляд, они, в принципе, стабильны, нет всплесков или глобальных падений. Они сопоставимы с результатами прошлого года», – сказал начальник управления организации и проведения Государственной итоговой аттестации Игорь Круглинский.

По словам Круглинского, КИМы были разработаны еще в августе-сентябре прошлого года.

В феврале экзаменационные материалы передают для шифровки и тиражирования. Поэтому к моменту наступления пандемии задания для школьников уже были разработаны, и говорить о понижении или повышении сложности экзамена неправильно.