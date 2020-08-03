РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 авг. Сбор платежей за жилищно-коммунальные услуги в Люберцах на минувшей неделе составил 95%, сообщила в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу в администрации округа начальник управления «Люберцы» МосОблЕИРЦ Елена Мотыль.

«По данным на 29 июля, сбор платежей за услуги ЖКХ составил 95%», - сказала Мотыль.

По ее словам, для повышения платежеспособности населения дважды в неделю проводится рабочее совещание с УК.

«Также сотрудники МосОблЕИРЦ рекомендуют оплачивать жилищно-коммунальные услуги в клиентских офисах и в отделениях банков», - завершила она.