РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 авг. В Центральном парке подмосковных Люберец 8 августа пройдет «Парад Красоты», идет прием заявок на участие, сообщается в группе городских парков в соцсети «ВКонтакте».

«Приглашаем на первый в городском округе Люберцы «Парад Красоты» - праздник для души и сердца, вдохновленный женской красотой и уникальностью каждой женщины! Для жен, матерей и дочерей мы создадим атмосферу, в которой каждая будет просто прекрасной женщиной, беззаботной, непосредственной и головокружительно привлекательной. Мужья, отцы и сыновья на нашем празднике погрузятся в атмосферу вдохновляющей женственности и красоты», - говорится в сообщении.

Обязательным условием участия в «Параде Красоты» является красивое платье. Зарегистрироваться нужно по ссылке. 8 августа в Центральном парке состоится шествие по аллее и будет живое исполнение от духового оркестра. Также пройдут мастер-классы от мастеров красоты и танцев. Участниц ждут подарки. Начало в 11:00.