РИАМО - 3 авг. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сказал, что к началу следующего года в России планируют нарастить выпуск вакцины от коронавирусной инфекции до нескольких миллионов доз в месяц, сообщает ТАСС.
Глава Минпромторга добавил, что ведомство будет всячески способствовать реализации этих планов. По его словам, промышленный выпуск вакцин планируют начать в этом году.
«Институт им. Н.Ф. Гамалеи работает по серийному производству с тремя предприятиями с площадками во Владимирской, Ярославской и Московской областях — это «Генериум», «Р-Фарм» и «Биннофарм», — подчеркнул министр.
Сейчас на предприятиях идет наладка оборудования, некоторые докупают его. Серийное производство может начаться уже в сентябре.
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3 АВГУСТА
- Число новых случаев коронавируса в Москве снизилось на 45% за месяц. Все пациенты с подтвержденным коронавирусом и близко контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением.
- За последние сутки в России зафиксировали 5 394 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 160 случаев заражения. В Москве - 693 случаев.
- В столице за прошедшие суткискончались 13 пациентовс подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию.
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