РИАМО - 3 авг. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сказал, что к началу следующего года в России планируют нарастить выпуск вакцины от коронавирусной инфекции до нескольких миллионов доз в месяц, сообщает ТАСС.

«В первую очередь объемы производства будут зависеть от потребности системы здравоохранения. При этом, по предварительным оценкам, за счет запуска контрактных площадок в этом году мы сможем обеспечить объем производства в несколько сотен тысяч доз вакцины в месяц с последующим увеличением до нескольких миллионов к началу следующего года», — сказал Мантуров.

Глава Минпромторга добавил, что ведомство будет всячески способствовать реализации этих планов. По его словам, промышленный выпуск вакцин планируют начать в этом году.

«Институт им. Н.Ф. Гамалеи работает по серийному производству с тремя предприятиями с площадками во Владимирской, Ярославской и Московской областях — это «Генериум», «Р-Фарм» и «Биннофарм», — подчеркнул министр.

Сейчас на предприятиях идет наладка оборудования, некоторые докупают его. Серийное производство может начаться уже в сентябре.

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3 АВГУСТА

- Число новых случаев коронавируса в Москве снизилось на 45% за месяц. Все пациенты с подтвержденным коронавирусом и близко контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением.

- За последние сутки в России зафиксировали 5 394 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 160 случаев заражения. В Москве - 693 случаев.

- В столице за прошедшие суткискончались 13 пациентовс подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию.