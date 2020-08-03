РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 авг. Рабочие МБУ «Подольский комбинат благоустройства» посеют новую газонную траву в лесопарке «Березки» после очистки грунта, сообщил «РИАМО в Подольске» директор учреждения Максим Митрохин.

Ранее в горпортал «РИАМО в Подольске» обратился житель округа, который пожаловался на некачественное благоустройство в лесопарке. Он прислал видео, на котором видно, что в грунте находится много осколков и мусора и предположил, что его завезли для высадки растений.

«В настоящее время в лесопарке продолжаются работы по благоустройству. В частности, рабочие вспахали землю культиватором для дальнейшей высадки газонной травы. Ее не завозили. Землю, которая находилась в парке, вспахали для того, чтобы в дальнейшем было меньше сорняков. После ее очистки от мусора при необходимости добавят еще грунт и посеют траву», - сказал Митрохин.

Он добавил, что также в настоящее время в лесопарке проводятся работы по ремонту на пешеходных дорожках бордюров.