РИАМО - 3 авг. Выпускник Бауманской инженерной школы №1580 Дмитрий Савичев набрал на ЕГЭ 400 баллов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Другой выпускник этой же школы - Юрий Петряев - набрал 397 баллов. И столько же у Веры Цуркис из школы №1568.

«Ребята, поздравляю вас и наставников! Представляю, сколько труда и таланта вы вложили в учебу», - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Еще 563 столичных выпускника получили за четыре экзамена свыше 370 баллов.

В понедельник стартовал дополнительный период для сдачи ЕГЭ. В этом году Единый госэкзамен сдают только те одиннадцатиклассники, которые планируют поступать в вузы.