РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 3 авг. Турнир по футболу «Лига гвардейцев» проводился во второй раз и проходил в УСК «Подмосковье» Щелкова, участие в нем приняли более 30 человек, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения «Молодой Гвардии».

Игра шла на специальных футбольных полях в формате мини-футбола, девять команд формировались по восемь человек.

«В этот раз было в два раза больше команд, чем в прошлом году. Это показывает развитие нашего турнира и увеличение масштаба. В этот раз участие приняли и команды из Черноголовки, одна из них даже заняла третье место», - сказал организатор турнира, активист «Молодой Гвардии» Филипп Чернов.

По итогам турнира первое место заняла команда «Ретро», второе место – команда «Партизан», а третье – «СНГ». Также отметили лучшего игрока турнира, лучшего бомбардира и лучшего вратаря.