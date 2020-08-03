РИАМО - 3 авг. Порядка 10 крупных дорожных объектов планируют открыть в Подмосковье в конце 2020 года и в начале 2021 года, сообщил журналистам губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Воробьев проверил ход строительства путепровода в Дедовске, рабочее движение по которому планируют открыть к сентябрю.

«Большие деньги мы инвестируем в инфраструктуру. <...> У нас порядка 10 объектов, которые мы постараемся сдать в конце этого года и начале следующего», - сказал Воробьев.

Он отметил, что среди них транспортная развязка в микрорайоне Трехгорка, где живет 30 тысяч человек, реконструкция Путилковского шоссе.

«Это и Репинская развязка в Химках. Вы помните, когда президент Владимир Владимирович Путин посещал «Энергомаш», работники предприятия и жители Химок говорили о необходимости строительства развязки, которая соединит две части города», - уточнил Воробьев.

По его словам, все эти проекты делаются в рамках президентской программы по развитию Московского транспортного узла.

«Если бы не поддержка федерального центра, мы бы, конечно, не смогли построить такое количество объектов», - заключил Воробьев.