РИАМО - 3 авг. Количество новых случаев заражения коронавирусом в столице за последний месяц на 45% ниже, чем за предыдущий, сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с Covid-19.

За последние стуки в Москве подтверждено 693 новых случая инфицирования.

«42,4% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,8% – от 46 до 65 лет, 11,8% - от 66 до 79 лет, еще 8,2% – старше 80 лет. Также 4,8% среди заболевших – дети», - говорится в сообщении.

Все пациенты с подтвержденным коронавирусом и близко контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением.

В столице сняли почти все введенные ранее ограничения из-за распространения коронавируса. Тем не менее в общественных местах по-прежнему нужно находиться в масках и перчатках.

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3 АВГУСТА

- Число новых случаев коронавируса в Москве снизилось на 45% за месяц. Все пациенты с подтвержденным коронавирусом и близко контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением.

- За последние сутки в России зафиксировали 5 394 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 160 случаев заражения. В Москве - 693 случаев.

- В столице за прошедшие суткискончались 13 пациентовс подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию.