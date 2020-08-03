РИАМО (МЫТИЩИ) - 3 авг. В городском округе Мытищи 916 абитуриентов подали заявление на поступление в Московский областной медицинский колледж №1, сообщил глава горокруга Виктор Азаров.

На территории Мытищ расположены и успешно ведут свою образовательную деятельность четыре средне-специальных учебных заведения: Мытищинский колледж, Московский областной медицинский колледж №1, Московский кооперативний техникум имени Альтшуля, Колледж РУК. Приемная кампания стартовала 20 июня и завершится после 15 и 20 августа в зависимости от формы обучения.

«Прием документов поступающих в медицинский колледж проводится централизовано в головном корпусе по всем структурным подразделениям колледжа, в том числе в Мытищинский филиал. Всего количество поданных заявлений от абитуриентов в медколледж - 916. Больше всего на «Сестринское дело». Суммарно по всем формам обучения их уже – 763. На «Лечебное дело» – 153», - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что в колледже РУК особенностями приема этого года являются повышенный спрос на специальности из топ-50: информационные системы и программирование, поварское и кондитерское дело, гостиничное дело. Самыми популярными направлениями Мытищинского колледжа стали: техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, сварочное производство.

«На сегодняшний день в колледже РУК количество поступивших – 367, преимущество на очную форму. Одним из популярных ССУЗов нашего округа является Мытищинский колледж. Это кузница кадров для системообразующего предприятия округа ОАО «Метровагонмаш». Количество поданных заявлений в этот колледж составило – 743», - отметил Азаров.

По его словам, в Московском кооперативном техникуме имени Альтшуля наиболее распространенными направлениями являются: технология продукции общественного питания, право и организация социального обеспечения, коммерция.

«Ребята в колледжах получают подготовку по самым востребованным и актуальным специальностям для нашего региона. Среднее профессиональное образование можно получить после 9 и 11 классов на бюджетной и коммерческой основах. Выпускники наших колледжей востребованы многими организациями как в Мытищах, так и в других городах по всей России», - подчеркнул глава.