РИАМО - 3 авг. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства путепровода в Дедовске, рабочее движение по которому планируют открыть к сентябрю, передает корреспондент РИАМО.

Путепровод войдет в состав транспортной развязки с кольцевым пересечением в одном уровне в районе улиц Гурьянова, Ногина и Железнодорожная. Общая протяженность нового участка дороги - 2,2 километра. Стоимость объекта составляет более 1,5 миллиардов рублей.

«Эта развязка была заложена по настоятельному требованию жителей, которые испытывали чудовищные неудобства при выезде из города и возвращении обратно», - сказал Воробьев журналистам.

Он отметил, что население Истры растет, требуется новая инфраструктура. Старый железнодорожный переезд будет ликвидирован. Благодаря путепроводу жители смогут экономить от 30 минут до 1,5 часов. Расчетная скорость движения - 70 километров в час, а перспективная пропускная способность - порядка 14 тысяч автомобилей в сутки.