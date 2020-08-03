РИАМО – 3 авг. Для каждого возраста есть свой перечень необходимых исследований на здоровье, даже если жалоб нет, к врачу стоит сходить, сообщила доктор Татьяна Романенко

Многие люди не спешат идти к врачу за медпомощью даже когда их начинает что-то беспокоить. Однако, по словам Романенко, такой подход к своему здоровью ошибочен.

«Если у вас нет жалоб, но вы переступили тридцатилетний рубеж и у вас избыточный вес, то вы уже в группе риска по развитию сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета», – сказала Романенко в эфире Радио Sputnik.

При этом, по ее словам, для каждого возраста – свой список необходимых обследований.