РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 авг. В Подольске заключили муниципальный контракт на проектирование бульвара 65-летия Победы от улицы Академика Доллежаля в микрорайоне Кузнечики, сообщается на сайте комитета по строительству и архитектуре администрации округа.

«В рамках реализации муниципальной программы городского округа Подольск «Формирование современной комфортной городской среды» был заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Благоустройство пешеходной зоны по бульвару 65-летия Победы от улицы Академика Доллежаля до границы микрорайона Кузнечики», - говорится в сообщении.

Победитель конкурса ООО «Архитектурное бюро Бинолим» обязуется представить на рассмотрение первый этап работ уже в конце августа. В полном объеме работы по муниципальному контракту планируется завершить к концу сентября текущего года.