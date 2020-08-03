РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 авг. Мотоциклист погиб при столкновении с автомобилем вечером 2 августа в подмосковном Красногорске, сообщил «РИАМО в Красногорске» представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Около 21:00 в воскресенье на 26-м километре Волоколамского шоссе произошло столкновение мотоцикла и легкового автомобиля Chevrolet. В результате ДТП мотоциклист скончался», - сообщил представитель.

По предварительной информации, автомобиль совершал левый поворот. Мотоцикл в это время двигался прямо по Волоколамскому шоссе.

«Обстоятельства происшествия выясняются», - заключил представитель.