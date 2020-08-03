РИАМО - 3 авг. Теперь в России нельзя пополнять наличными анонимные электронные кошельки, приняты соответствующие поправки в закон «О национальной платежной системе, сообщает kp.ru.

Пополнять эти кошельки можно будет только переводом с банковского счета.

«Законом вводятся ограничения не только по «классическим» электронным кошелькам, но и по большому количеству транспортных проектов, а также по сервисам оплаты школьного питания, где тоже применяются электронные переводы», - говорится в сообщении.

Больше всего анонимных онлайн-кошельков принадлежит несовершеннолетним и тем, кто не имеет паспорта и банковского счета.