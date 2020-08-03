РИАМО – 3 авг. В России вступили в силу поправки в закон «О национальной платежной системе», теперь россияне не могут пополнять электронные кошельки наличными деньгами, анонимные кошельки можно будет пополнить только с банковского счета, сообщает kp.ru.

«Законом вводятся ограничения не только по «классическим» электронным кошелькам, но и по большому количеству транспортных проектов, а также по сервисам оплаты школьного питания, где тоже применяются электронные переводы», - говорится в сообщении.

Сейчас анонимных виртуальных кошельков осталось очень мало. Большая часть из них принадлежит подросткам или гражданам, у которых нет паспорта и банковского счета.