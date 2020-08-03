РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 авг. В подмосковных Люберцах в понедельник онлайн пройдет мастер-класс по изобразительному искусству «Звезда балета - Игорь Моисеев», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В понедельник Красковский культурный центр приглашает люберчан на онлайн-мероприятия. Так, в 12:00 стартует мастер-класс по изобразительному искусству «Звезда балета - Игорь Моисеев», - говорится в сообщении.

В 15:00 пройдет фотоакция онлайн «Твое лето!». В 19:00 состоится лекция по истории вальса «Венский вальс».

Мероприятия пройдут по ссылке: https://www.instagram.com/kraskovo_kkc/?hl=ru.