РИАМО - 3 авг. В России медианная заработная плата составила 34,6 тысячи рублей, однако доля людей, получающих заработную плату меньше 15 тысяч, равна в стране 9,9%, а получающих более 100 тысяч рублей – 7,2%, сообщает РИА Новости.

«Рыболовство и рыбоводство занимают первое место по доле высокооплачиваемых сотрудников. Почти треть занятых в этих отраслях получают более 100 тысяч рублей в месяц», — отмечается в материале.

Медианная заработная плата в сфере рыболовства и рыбоводства составила 63,6 тысячи рублей.

На второй строчке оказались сотрудники финансовой сферы с медианной заработной платой 61,5 тысячи рублей, а третье место в рейтинге получили работники, которые трудоустроены в сфере добычи полезных ископаемых, с медианной зарплатой 64,8 тысячи рублей.

При этом 27,3% людей из финансовой сферы получают зарплату более 100 тысяч рублей. Работникам, которые трудоустроены в сфере добычи полезных ископаемых, платят более 100 тысяч рублей в 24,1% случаев.

В десятку самых высокооплачиваемых сфер также вошли: профессиональная и техническая деятельность (51,5 тысячи рублей); IT, связь и массовые коммуникации (49,3 тысячи рублей); научные исследования и разработки (56,7 тысячи рублей); строительство (43,7 тысячи рублей); химия, фармацевтика и нефтепереработка (43,7 тысячи рублей); промышленный ремонт и монтаж машин и оборудования (41,5 тысячи рублей); торговля (32,4 тысячи рублей).