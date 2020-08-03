РИАМО (МЫТИЩИ) - 3 авг. В городском округе Мытищи можно бесплатно сдать крупногабаритный мусор в рамках проекта «Мегабак» круглосуточно, сообщил глава горокруга Виктор Азаров.

В рамках проекта «Мегабак» в городском округе Мытищи открылся первый бесплатный пункт приема крупногабаритных отходов: бытовая техника, мебель, спил деревьев, автомобильные шины, текстиль, батарейки, лампы, металл, стекло.

«Остается только надеяться, что наши жители проявят сознательность и не будут оставлять крупногабаритный мусор у контейнерной площадки, а возьмут за правило - увозить в специально созданный для этих целей «Мегабак». Специальные контейнеры размещены по адресу: улица Коминтерна, 25. Режим работы - круглосуточно», - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что забирать отходы из «Мегабака» будут перерабатывающие предприятия по мере их накопления. Информацию о заполненности контейнеров будет передавать диспетчер депо.