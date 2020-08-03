РИАМО - 3 авг. Ночью 2 августа в службу экстренного вызова 112 сообщили о ДТП на внутренней стороне 29 километра МКАД, грузовой автомобиль Hyundai наехал на боковое дорожное ограждение, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы.

На место происшествия направили подразделения пожарно-спасательного гарнизона столицы, в том числе расчет ПСО №201 Пожарно-спасательного центра Москвы.

«При помощи автокрана пожарные сняли автомобиль с отбойника и поставили его на колеса. Водитель грузовика не пострадал», - говорится в сообщении.