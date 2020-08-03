РИАМО - 3 авг. За прошедшую неделю операторы системы-112 Подмосковья приняли больше 196 тысяч вызовов, большая часть вызовов экстренных оперативных служб была адресована скорой помощи, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы региональной системы-112.

Из них больше 80 тысяч вызовов было экстренного реагирования и свыше 15 тысяч – комплексного реагирования.

«Более 69% из всех вызовов экстренных оперативных служб, поступивших в областную систему-112, было адресовано скорой медицинской помощи, более 26% - полиции и ГИБДД», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что остальные 5% вызовов были адресованы службе пожарной охраны, аварийной службе газовой сети, МЧС и другим.

Систему-112 Московской области ввели в эксплуатацию 1 июня 2015 года. Алгоритм ее работы позволяет оператору, принимающему звонок, одновременно вызвать на место происшествия несколько экстренных служб и координировать их работу.

Обратиться за помощью в систему-112 Подмосковья можно по телефону, через СМС-сообщения, мобильное приложение «112МО», Skype или с помощью оборудования системы ЭРА-ГЛОНАСС.