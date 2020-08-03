РИАМО - 3 авг. За первые шесть месяцев этого года пассажиры ЦППК оформили более 38 тысяч карт провожающего, наибольшим спросом услуга пользуется на Казанском направлении, там оформили более 10 тысяч карт, говорится в сообщении пресс-службы железнодорожной пассажирской компании.

На станции Москва Казанская такие проездные документы оформили более 2,6 тысячи раз, на станции Голутвин – 1,8 тысячи, а на станции Люберцы– 1-1,5 тысячи. Также популярностью пользуются Ярославское и Горьковское направления. На каждом из них было оформлено более 5,3 тысячи карт.

«Карта провожающего» создана для тех, кто встречает или провожает пассажира ЦППК. С ее помощью можно бесплатно пройти через турникеты и находиться на платформе до 30 минут», - говорится в сообщении.

Оформление карты осуществляется в кассах на головных вокзалах Москвы и 125 остановочных пунктах. При оформлении необходимо оставить залог в 100 рублей.

Компания просит пассажиров планировать поездку заранее. Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на официальном сайте компании, железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».