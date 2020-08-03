РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 авг. За минувшую неделю в подмосковных Люберцах произошло три пожара, сообщил в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу заместитель начальника ФГКУ «16 ОФПС ПО Московской области» Максим Катаев.

«За прошедшую неделю на территории Люберецкого гарнизона произошло четыре пожара, из них на территории Люберец три», – сказал Катаев.

По его словам, 28 июля пожар в квартире произошел по адресу: улица Инициативная, дом 72.

«В результате утечки газа произошел хлопок газовоздушной смеси в квартире. Пострадавших нет», - отметил Катаев.