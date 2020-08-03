РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 авг. Жителей подмосковного Подольска приглашают к участию в шахматном турнире ко Дню физкультурника 9 августа, сообщается в группе «Администрация городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«На турнир по шахматам приглашает спортивная школа олимпийского резерва «Пахра». Турнир, посвященный Дню физкультурника, состоится 9 августа, начало в 11:00. К участию приглашаются как занимающиеся в школе дети и их родители, так и все любители шахмат», - говорится в сообщении.

Узнать подробности о турнире и участии в нем можно по телефону: 8(977) 850-18-38.