РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 3 авг. Щелковские полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в серии краж велосипедов, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть МУ МВД России «Щелковское» поступило заявление от местной жительницы о том, что неизвестный, находясь на лестничной клетке одного из домов на улице Неделина, похитил принадлежащий ей велосипед. Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.

«Сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления был задержан местный житель 33 лет. Полицейские установили причастность подозреваемого к совершению еще шести фактов аналогичных противоправных деяний, совершенных на территории Щелкова. Общая сумма ущерба составила 83 тысячи рублей», - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». На данный момент подозреваемый задержан.