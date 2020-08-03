РИАМО - 3 авг. В столице за прошедшие сутки выявили 693 случая заражения коронавирусной инфекцией, за весь период эпидемии в городе зафиксировали 243 406 случаев инфицирования, сообщает оперштаб Москвы по коронавирусу.

В городе за сутки от Covid-19 выздоровели 842 человека, за весь период эпидемии врачи вылечили 182 184 пациента.

Также за минувшие сутки скончались 13 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Общее число жертв инфекции составило 4 498.

В России за сутки зафиксировали 5 394 случая заражения Covid-19 в 83 регионах. За весь период эпидемии зарегистрировано 856 264 случая инфицирования, скончались 14 207 пациентов, вылечились 653 593 человека.

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3 АВГУСТА

- Число новых случаев коронавируса в Москве снизилось на 45% за месяц. Все пациенты с подтвержденным коронавирусом и близко контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением.

- За последние сутки в России зафиксировали 5 394 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 160 случаев заражения. В Москве - 693 случаев.

- В столице за прошедшие суткискончались 13 пациентовс подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию.