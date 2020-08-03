РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 авг. Холодное водоснабжение детского сада в микрорайоне Опалиха подмосковного Красногорска временно отключили в понедельник, сообщается на официальном сайте АО «Водоканал».

«В связи с проведением ремонтных работ 3 августа c 09:00 до 17:00 будет отключена подача холодной воды в микрорайоне Опалиха - частный сектор по улице Есенинская, детский сад», - говорится в сообщении.

Жителям будет предоставлена автоцистерна с питьевой водой.