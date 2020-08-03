РИАМО (МЫТИЩИ) - 3 авг. Глава городского округа Мытищи Виктор Азаров призвал жителей бережно относиться к дорожным знакам, сообщается в Instagram-аккаунте главы.

«Хочется объяснить нашим жителям, что на такой вид работ тоже требуется время, средства, люди. Не всегда испорченные знаки можно быстро восстановить, уходит время на оформление документов, замену знаков, а ведь от них зависит безопасность дорожного движения», - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он призвал граждан к бережливому отношению, добавив, что если в вашем присутствии происходит что-то подобное, пожалуйста, не оставайтесь равнодушными, сделайте замечание, вызовите наряд полиции.

Он отметил, что предусмотрена ответственность. За преднамеренное закручивание, отрывание, пробивание дорожных знаков, а также нанесение на них краски или наклеек предусмотрено наказание по статье 214 УК РФ «Вандализм». Один наносит вред, другой это фотографирует и отправляет жалобу в «Добродел», а третий приводит в надлежащее состояние.

«Если бы люди научились беречь, больше бы средств направилось на более приоритетные цели благоустройства. За порчу имущества в общественных местах, к такому имуществу относятся и дорожные знаки, наказывают штрафом в размере до 40 тысяч рублей, либо обязательными работами на срок от 120 до 180 часов, либо исправительными работами на срок от шести месяцев до 1 года, либо арестом на срок до трех месяцев», - добавил Азаров.