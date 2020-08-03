РИАМО - 3 авг. Дети от пяти до семи лет совершили почти 100 тысяч бесплатных поездок на Московских центральных диаметрах со дня их запуска, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

МЦД запустили в конце ноября 2019 года. Возрастной порог для бесплатной поездки увеличили для детей от пяти до семи лет. С начала этого года бесплатно проехали почти 80 тысяч детей.

«Маленьким пассажирам до пяти лет проездной документ не нужен, а для поездки ребенка от пяти до семи лет сопровождающий взрослый оформляет бесплатный билет в кассах», - говорится в сообщении.

Для этого потребуется справка из МФЦ, чтобы подтвердить проживание ребенка в Москве или Московской области.

До запуска МЦД стоимость билета для детей в возрасте от пяти до семи лет составляла 25% от стоимости взрослого билета.

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