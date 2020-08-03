РИАМО - 3 авг. Дополнительный период Единого госэкзамена стартовал в столице в понедельник, он продлится до 8 августа включительно, говорится в сообщении пресс-службы департамента образования и науки Москвы.

На участие в дополнительном периоде ЕГЭ зарегистрировались более 500 человек. В это время испытания пройдут те выпускники, которые ранее по уважительным причинам не смогли сдать ЕГЭ в основном периоде.

«3 августа участники будут сдавать литературу, информатику и ИКТ, историю, биологию, географию и иностранные языки (раздел «Говорение»). 5 августа пройдет экзамен по русскому языку, а 7 августа – математика профильного уровня, физика, химия, обществознание и иностранные языки (письменная часть). 8 августа проведут экзамены по всем предметам», - говорится в сообщении.

Расписание составлено таким образом, что учащиеся успеют подать документы в вузы.

С результатами можно будет ознакомиться в личных кабинетах участников ЕГЭ на официальном сайте мэра и правительства столицы (mos.ru) не позднее 17 августа.

В этом году ЕГЭ сдают те одиннадцатиклассники, которые намерены поступать в вузы.