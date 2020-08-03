РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 авг. Свыше 200 детей приняли участие в праздничных мероприятиях «Спорт – в каждый двор!» в микрорайоне Кузнечики Подольска, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне «Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

В микрорайоне Кузнечики Подольска 2 августа прошли детские праздники «Спорт - в каждый двор!», организованные комитетом по физической культуре и спорту администрации округа.

«Мероприятия проходили во дворах многоквартирных домов №№7, 14 по улице Генерала Смирнова, дома №7 по Армейскому проезду и дома №9 по улице Академика Доллежаля», - говорится в сообщении.

С детьми проводились спортивно-игровые конкурсы, эстафеты. Погода способствовала праздничному настроению. Всего на четырех площадках в микрорайоне приняли участие более 200 детей.