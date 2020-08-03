РИАМО – 3 авг. Начавшаяся в конце прошлого года пандемия коронавируса является репетицией биологической войны, сообщил известный в России педиатр Леонид Рошаль.

«Когда я анализирую сложившуюся ситуацию, я понимаю, что это репетиция биологической войны. Я не говорю, что этот вирус был создан человеком: для подобных утверждений нет достаточных оснований, к тому же я не вирусолог. Но это проверка системы здравоохранения на прочность, в том числе биологической защиты страны», - отметил врач в интервью Forbes.

Он напомнил, что в СССР система биологической защиты была выстроена на высоком уровне. По его мнению, в Китае система была выстроена аналогичным образом. Также он подчеркнул, что китайцы в целом сработали организованно.

«Итальянцы в силу характера, оказались менее приспособленными к такой ситуации», - отметил Рошаль.

Он напомнил, что в пик развития пандемии в Италии умирали до 900 человек в день.

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