РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 авг. Свыше 200 предприятий в подмосковном Красногорске подали заявку на субсидию на приобретение дезинфицирующих и защитных средств, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«220 предприятий Красногорска уже подали заявку на получение субсидии для проведения профилактических и дезинфекционных мероприятий. Сумма субсидии - 15 тысяч рублей. Приобрести на них можно маски, перчатки, растворы для санобработки помещений», - говорится в сообщении.

Субсидии предоставляются для предприятий физкультурно-оздоровительной сферы, гостиничного бизнеса, общепита, сферы предоставления бытовых услуг и дополнительного образования.

Подать заявку можно до 15 августа в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы.