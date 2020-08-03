РИАМО - 3 авг. Летняя и солнечная погода ожидается в Московском регионе на этой неделе, в четверг вернется жара, а к выходным – кратковременные дожди, сообщил ведущий специалист центра погода «Фобос» Александр Синенков.

«Неделя будет очень теплой, сегодня мы ожидаем до 23 градусов. В четверг будет максимальная температура до 28 градусов, что на два-три градуса выше нормы. Жара возвращается», - сказал синоптик.

Он отметил, что сильного ветра не ожидается, будет солнечно, во второй половине недели местами пройдут кратковременные дожди.

«В выходные дни вероятность кратковременных дождей сохраняется. Температура понизится до 23-24 градусов, что на два-три градуса ниже нормы», -заключил Синенков.