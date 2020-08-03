РИАМО - 3 авг. В Московской области за сутки вылечились от коронавируса еще 197 человек, говорится в сообщении регионального оперштаба по ситуации с Covid-19.

Всего на сегодня в Подмосковье вылечили от коронавирусной инфекции 47 224 заболевших.

«Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию», - говорится в сообщении.

В регионе сняты почти все ограничения, введенные ранее из-за пандемии Covid-19. При этом продолжает действовать масочный режим в общественных местах и транспорте.

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3 АВГУСТА

- В столице за прошедшие суткискончались 13 пациентовс подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию.