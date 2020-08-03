РИАМО - 3 авг. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным постановление Московского областного УФАС России о привлечении компании «46 ЦБ МТС» к административной ответственности за нарушения правил недискриминационного доступа, говорится в сообщении пресс-службы УФАС России по Московской области.

Поводом к возбуждению дела об административном правонарушении являлась жалоба компании «БЭЛС» на нарушение фирмы «46 ЦБ МТС» правил недискриминационного доступа, выразившееся в препятствовании перетоку электричества на энергопринимающие устройства гражданина.

«Рассмотрев указанное заявление управлением установлено, что общество нарушило правила недискриминационного доступа. Московское областное УФАС России вынесло постановление о привлечении общества к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Не согласившись с указанным постановлением, компания «46 ЦБ МТС» обратилось в суд. Однако там действия монопольного ведомства были признаны законными.