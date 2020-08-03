РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 авг. Юнармейцы Подольска приняли участие в забеге «Живу спортом» в Волоколамске к 90-летию образования ВДВ, говорится в сообщении местного отделения всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Юнармейцы городского округа Подольск во главе с пресс-секретарем местного штаба Иваном Теслюком приняли участие в серии забегов «Живу спортом» в Волоколамске на дистанции 10 километров. В забеге приняли участие и юнармейцы-выпускники в дистанции на 5 километров.

«Забег проходил 2 августа в честь 75-й годовщины Великой Победы и 90-летия со дня образования воздушно-десантных войск. По окончанию забега участники возложили цветы к мемориалу 28- ми героев-панфиловцев, которые в 1941 году преградили путь фашистским захватчикам у разъезда Дубосеково», - говорится в сообщении.