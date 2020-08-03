РИАМО - 3 авг. В экспозиции Московского зоопарка появился один из самых редких представителей кошачьих - манул по имени Тимофей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На территории нашего зоопарка снова можно наблюдать за манулом и изучать повадки этого необычного животного. Палласову коту Тимофею семь лет. Он хорошо перенес дорогу из Центра воспроизводства. Пока зверь ведет себя робко и большую часть времени проводит в закрытой части вольера, издалека наблюдая за посетителями. Однако он уже начал осваиваться в новом жилище и изучать окружающий его мир», - сказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

В вольере к приезду нового жителя заменили грунт и деревянные полки, среди которых манул может укрываться от посторонних глаз.

Палласов кот уже был представлен в Московском зоопарке, но в начале этого года умер от прогрессировавшей неизлечимой болезни.