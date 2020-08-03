РИАМО - 3 авг. Два человека погибли, один получил травмы в результате столкновения грузовика и автомобиля Toyota на 20 километре трассы М-7 «Волга» в городском округе Балашиха, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Авария произошла рано утром в понедельник.



«В результате ДТП погибли два человека, еще один получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован», - говорится в сообщении.



Правоохранители проводят проверку и выясняют обстоятельства ДТП.